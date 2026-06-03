Выплату в 1 млн рублей за усыновление в Удмуртии разрешат потратить на ипотеку

Единовременную целевую выплату при усыновлении ребенка в Удмуртии в 1 млн руб. можно будет направить на погашение ипотеки. Соответствующий законопроект депутаты Госсовета республики рассмотрели во время очно-заочной сессии 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Напомним, с 1 января 2025 года выплату усыновителям подняли в 10 раз, до 1 млн руб. Однако направить ее можно было только на приобретение квартиры или дома при условии, что сирота будет собственником или получит долю жилого помещения.

Изменения закона «О мерах по соцподдержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» расширят возможности использования целевой выплаты. Эти средства можно будет направить на полное погашение ипотеки, но при том же условии — усыновленный ребенок получит жилье или долю в нем.

После введения выплаты количество усыновленных детей выросло втрое — до 168 в 2025 году. В семьи с начала 2026 года приняли 53 ребенка, документы относительно 31 находятся на рассмотрении.

Результаты голосования депутатов будут известны 5 июня.

О том, как в Удмуртии компенсируют расходы на покупку квартир детям-сиротам, читайте в материале «Жилищное попечительство».