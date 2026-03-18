Жилищное попечительство

В Удмуртии появится механизм софинансирования до 99% расходов детей-сирот, стоящих в очереди на получение жилья, при самостоятельной покупке квартиры. Законопроект о новой мере поддержки принял Госсовет республики. Это происходит на фоне сокращения выдачи из спецжилфонда. В очереди находятся 4,1 тыс. человек. Эксперты положительно оценивают новую меру поддержки и указывают, что многие критерии ее получения мягче, чем федеральный жилищный сертификат.

В Удмуртии начнет действовать новая мера поддержки для детей-сирот, которые состоят в очереди на получение квартиры, — республика будет софинансировать их расходы при самостоятельной покупке жилья. Такой законопроект депутаты Госсовета Удмуртии приняли на очередной сессии 17 марта.

Сейчас сирота может получить жилье двумя способами: либо ему выделят квартиру из спецжилфонда, либо он оформит федеральный сертификат. Размер последнего в начале года составлял около 3,5 млн руб.

В последнее время темпы формирования спецжилфонда замедлились, что ведет к увеличению сроков ожидания, отметила зампредседателя правительства—министра соцполитики и труда Удмуртии Ольги Лубниной. На это влияет как нехватка предложений на рынке недвижимости, соответствующих требованиям, так и рост цен на жилье.

По федеральной выплате наблюдается значительное количество отказов из-за довольно жестких требований к заявителям, добавила госпожа Лубнина. По озвученным на сессии цифрам, из почти 600 сирот, пожелавших получит сертификат в 2025 году, около 40% получили отказ.

В частности, по ФЗ-461, претендент на сертификат должен быть старше 23 лет, обладать доходом не ниже МРОТ, не иметь задолженностей и судимостей, а также не находиться в трудной жизненной ситуации. Сироты, не подпадающие под эти критерии, ожидают квартиры из спецжилфонда.

«В республике в очереди на жилье более 4 тыс. человек, 122 из них — это участники спецоперации,— рассказала председатель постоянной комиссии Госсовета по труду, соцполитике и делам ветеранов Елена Дербилова.— Благодаря республиканскому софинансированию можно будет оплатить до 99% стоимости жилого помещения, но не более предусмотренной нормы — 33 кв. м. общей жилплощади. Подчеркну — это альтернативная дополнительная мера».

По законопроекту, получатель новой меры поддержки должен быть старше 21 года, находиться в республиканском списке и иметь на руках соответствующее решение суда. Сирота среди прочего не должен находиться в колонии или под стражей, на принудительном лечении или в диспансере из-за психических расстройств или наркотической зависимости.

Так, получателю поддержки необходимо будет заплатить не менее 1% от рыночной стоимости жилья за счет собственных средств или маткапитала. Квартира должна находиться в республике и иметь площадь не менее 18 кв. м. В частности, не допускается приобретение жилых помещений посредством предоставленного гражданину кредита по договору, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой.

Размер софинансирования рассчитывается исходя из 33 кв. м общей площади и средней рыночной стоимости 1 кв. м в регионе. По данным Удмуртстата, в третьем квартале 2025 года стоимость «квадрата» на вторичном рынке в республике составляла 113,6 тыс. руб. Решения о софинансировании по заявлениям, принятым до конца 2026 года, принимаются в 2027 году.

По данным регионального минстроя, в 2025 году на обеспечение жильем указанной категории граждан из федерального и регионального бюджетов было направлено 858,9 млн руб. На них приобрели 85 жилых помещений, выдали 194 жилищных сертификатов и предоставили иные меры поддержки 280 гражданам. На 2026 год объем финансирования увеличен до 897,9 млн руб. По плану, власти собираются приобрести 85 квартир и оплатить 200 жилищных сертификата.

Председатель комиссии Общественной палаты Удмуртии по соцполитике, здравоохранению и спорту Людмила Чеснокова положительно оценила новую меру поддержки. «Очередь будет двигаться быстрее. Это подспорье для приобретения достойного жилья»,— сказала «Ъ-Удмуртия» эксперт.

За последние пять лет республиканская очередь снизилась с 4,4 до 4,1 тыс. человек. Эти цифры озвучили на сессии. В последнее время наблюдается сокращение по выделению жилья из спецжилфонда. Если в 2023-2024 годах в год выдавались ключи от 130-140 квартир, то в 2025 году показатель сократился до 50.

Людмила Чеснокова связала такую динамику с увеличением стоимости жилья. «Деньги, которые закладываются в бюджет, не всегда могут предусмотреть форс-мажорные обстоятельства в экономической повестке страны. Рыночные цены устанавливают застройщики-частники. Этот рынок, к сожалению, под наш бюджет не подстраивается»,— добавила собеседник.

Юрист Дмитрий Платунов рассказал «Ъ-Удмуртия», что основная проблематика в судах касается критериев получения жилищных сертификатов. «Например, 10 лет назад заявитель был судим, освобожден условно-досрочно или судимость погашена. По сути, уголовно наказуемого деяния как такового уже давно нет, но получатель меры поддержки не подходит по критериям и ему отказывают»,— сказал эксперт.

Положительное решение суда о предоставлении квартиры почти никак не влияет на ситуацию, добавляет господин Платунов. «Когда приходишь в службу судебных приставов, они просто разводят руками. Да, есть решение. Но у государства жилья нет»,— объяснил юрист. Дети-сироты, если решение не исполняется, имеют право взыскивать по 30 тыс. руб. в год. И так до момента, пока не будет выдано жилье либо сертификат.

Критерии для получения софинансирования мягче, чем по жилищному сертификату (ФЗ-159). Следовательно, по нему ожидается больше заявок. Минус сертификата в том, что приобрести квартиру можно только в Удмуртии, тогда как федеральной мерой поддержки можно воспользоваться по всей стране. В завершение юрист подчеркнул, что следует посмотреть, как механизм будет реализовываться на практике.

Владислав Галичанин