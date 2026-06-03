Суд отказал мэрии в сносе 18-этажного дома на объездной в Воронеже

Арбитражный суд Воронежской области отказал администрации города в сносе 18-этажного дома на улице Шелепина, 4, принадлежащего застройщику ЗАО «Воронеж-Дом». Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» представители защиты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

В процессе рассмотрения иска в региональном арбитраже ЗАО был заявлен встречный — о признании права на постройку. Он был удовлетворен. Судебная экспертиза установила, что, хотя сохранение объекта не создает угрозы жизни и здоровью, но все же при его строительстве был допущен ряд отступлений от проектной документации.

Юрист Сергей Кардашов, представлявший в суде «Воронеж-Дом», пояснил, что застройщик устранил нарушения, после чего ЗАО снова обратилось в ФБУ «Воронежский региональный центр судебной экспертизы Минюста», который до этого проводил многомесячную судебную экспертизу на основании определения арбитражного суда: «Эксперт повторно обследовал объект и установил отсутствие тех недочетов, которые были обнаружены при проведении первичного обследования.

Администрация города, которая до обращения в суд выдала "Воронеж-Дому" ряд отказов в выдаче разрешения на строительство, настаивала на сносе здания уже, скорее, по инерции».

Мэрия Воронежа через суд хотела признать самовольной постройкой почти возведенный 18-этажный дом площадью 37,3 тыс. кв. м и обязать застройщика ЗАО «Воронеж-Дом» снести объект. К делу подключался владелец соседнего участка, требовавший того же с конца 2022 года. Однако в последствии от своих намерений он отказался. В мэрии считали, что дом построен без разрешительной документации и с нарушением норм. Застройщик же отрицал нарушения норм и считал, что власти незаконно не утверждают измененный по их же требованию проект планировки территории (ППТ).

В «Воронеж-Доме» рассказывали ранее «Ъ-Черноземье», что участок находится в собственности компании и по утвержденному в 2016 году мэрией проекту планировки территории на нем уже построены три дома. В 2020 году застройщик спроектировал спорный дом, на который позже было получено положительное заключение эксперта. Компания разработала новый ППТ с сохранением необходимого количества машино-мест за счет наземных парковок, однако мэрия не спешила с согласованием документации. В конце 2024 года «Воронеж-Дом» достраивал рядом паркинг на 493 машино-места (на тот момент готовность оценивалась в 80%).

ЗАО «Воронеж-Дом» основано в июле 1997 года и зарегистрировано в Воронеже. Компания работает в сфере строительства жилых и нежилых зданий. Гендиректор — Ольга Семенова. Данные о составе учредителей и структуре собственности в открытых источниках отсутствуют. В 2025 году выручка и прибыль ЗАО «Воронеж-Дом» были нулевыми, что означает полное отсутствие операционной деятельности по данным отчетности. В 2025 году выручка составляла 31,5 млн руб. с прибылью 1,3 млн.

Анна Швечикова