Башкирская компания поставит модульный корпус воронежской БСМП №8 со скидкой 25%

Победителем аукциона на поставку и монтаж модульного комплекса для оказания экстренной медпомощи пациентам с «жизнеугрожающими состояниями» для Воронежской городской больницы скорой медицинской помощи №8 (БСМП №8) стало башкирское ООО «Прогресс». Компания снизила начальную цену контракта 363,2 млн руб. на 25% — до 272,4 млн руб. Подписанное соглашение опубликовано на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На аукцион поступило еще пять заявок, одна из них была отозвана в день подведения итогов. Неназванные конкуренты «Прогресса» предлагали выполнить работы за 274,2–363,2 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Прогресс» было учреждено в Уфимском районе Башкортостана в январе 2013 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Численность сотрудников компании в последние годы составляет 3–5 человек, что значительно меньше показателя 2019 года (70 человек). Она не имеет филиалов и представительств. Наличие лицензий на монтаж средств пожарной безопасности и обращение с отходами говорит о ведении регулируемой деятельности в рамках строительного профиля. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Ильнур Нуриев. Директором является Рамиль Фахтиев. Господин Нуриев также руководит башкирским ООО «Модуль» (тот же вид деятельности), которое принадлежит Ильдару (Ильнуровичу) Нуриеву. Господин Фахтиев является собственником и бенефициаром башкирской же стройфирмы ООО «Гарантстройпроект». 2025 год «Прогресс» закончил с выручкой 270 млн руб. (+66%, годом ранее — 163 млн) и чистой прибылью 55 млн руб. (выросла на 39%, с 40 млн в прошлом году). С июля 2013 года общество выиграло 85 госконтрактов на 965 млн руб. в сумме. Воронежские организации в топ-5 крупнейших заказчиков не входят.

Победителю торгов необходимо поставить товар по адресу БСМП №8 — на улицу Ростовскую, 90 в Левобережном районе облцентра. Смонтировать модульный комплекс требуется в течение десяти дней. Гарантия на работы — пять лет. При этом расчетный срок службы объекта составляет 20 лет.

Итоги торгов должны были подвести еще 20 мая, но определение поставщика приостанавливали из-за жалобы ростовского ООО «Южный специализированный тендерный центр "Развитие"», которым в равных долях владеют Елена Перепелица и Петр Шароватов. Компания, в частности, указывала на то, что БСМП №8 как заказчик не прописала в документации запрет на поставку товаров иностранного производства и не использовала установленный правительством РФ каталог товаров, работ и услуг. Комиссия УФАС по региону признала претензию необоснованной.

Алина Морозова