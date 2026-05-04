На модульный корпус БСМП №8 в Воронеже выделяют 363 млн рублей

Воронежская городская больница скорой медицинской помощи №8 (БСМП №8) объявила аукцион на поставку и монтаж модульного комплекса для оказания экстренной медпомощи пациентам с «жизнеугрожающими состояниями». Начальная цена контракта составляет 363,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Поставить товар нужно по адресу БСМП №8 — на улицу Ростовскую, 90 в Левобережном районе облцентра. Смонтировать модульный комплекс требуется в течение десяти дней. Гарантия на работы составит пять лет. При этом расчетный срок службы объекта — 20 лет.

Техническое задание предусматривает возможность присоединения модульного здания к лечебному корпусу больницы на уровне первого этажа. Комплекс должен быть серым или бежевым. Входную группу нужно выполнить с крыльцом и навесом, а также ограждением из нержавеющей стали. Рядом необходимо обустроить пандусы.

В здании должны быть пост охраны, регистратура, зона ожидания на 50 мест, а также — изолятор «для больных с неадекватным поведением и с подозрением на инфекционные заболевания», противошоковая палата, помещения для хранения медикаментов, крови, наркотических препаратов, процедурная, смотровой кабинет, экспресс-лаборатория, наркозная, предоперационная, палата динамического наблюдения на шесть коек, кабинеты старшей медсестры и заведующего отделением, палата для осужденных пациентов, кабинеты заведующего травмпунктом и старшей медсестры травмпункта, перевязочная, гипсовая, бокс для машин скорой помощи.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 18 мая. Итоги планируют подвести 20 мая.

В апреле местное ООО «РСК "Панорама"» Валентина Прилепина и Павла Решетникова выиграло торги на капремонт БСМП №1 в Воронеже за 311 млн руб.

Алина Морозова