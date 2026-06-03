В Курской области предлагают контракт на ремонт 34 км дорог за 870 млн

Областное казенное учреждение «Курскавтодор» объявило поиски подрядчика для ремонта четырех участков дорог в Льговском и Курчатовсом районах. Общая длина отрезков магистралей — 33,6 км. Начальная цена контракта составляет 869,8 млн руб., предусмотрен 30-процентный аванс. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ремонт следует провести в следующем году в период с 1 января по 31 октября. Обновить планируют следующие участки автодорог:

Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной (км 91+100 — км 94+800) в Льговском районе. Цена лота — 115,1 млн руб.;

Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной (км 70+860 — км 79+640) в Льговском районе. Цена лота — 307,6 млн руб.;

«Дьяконово — Суджа — граница с Украиной» — Любимовка — поселок имени Карла Либкнехта — Колпаково — Иванино в Курчатовском районе. Цена лота — 228,1 млн руб.;

Льгов — Конышевка в Льговском районе. Цена лота — 219 млн руб.

Работы оплатят из бюджета Курской области. Заявки на участие в торгах будут принимать до 19 июня. Итоги аукциона подведут 23 июня.

Накануне, 2 июня, «Ъ-Черноземье» писал, что «Курскавтодор» ищет подрядчика для ремонта участков двух автодорог в Дмитриевском и Конышевском районах. Совокупная протяженность отрезков составляет 18,4 км, а начальная цена контракта — 425 млн руб.

Сегодня также стало известно, что «Курскавтодор» заключил восемь контрактов на содержание автомобильных дорог в 28 районах региона. Шесть подрядов на общую сумму почти 2 млрд получили местные компании, а два на 298,9 млн руб. — воронежское ООО «Газ-ресурс» Сергея Соколинского. Все контракты заключены по максимальным ценам, на каждый конкурс заявилось только по одному участнику.

Денис Данилов