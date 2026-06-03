В Петербурге зафиксировали вредный уровень загрязнения воздуха

В Санкт-Петербурге 3 июня зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха. Согласно данным сервиса AccuWeather, текущее состояние атмосферы оценивается как вредное для здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге 3 июня фиксируют аномальную концентрацию вредных веществ в воздухе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге 3 июня фиксируют аномальную концентрацию вредных веществ в воздухе

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Речь идет о высокой концентрации мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометра. Такие загрязняющие вещества способны проникать глубоко в легкие и кровеносную систему, что может негативно сказаться на самочувствии людей.

По данным сервиса, чувствительные к качеству воздуха люди могут быстро ощутить ухудшение состояния. При длительном пребывании на улице даже у здоровых людей возможны затруднение дыхания и раздражение горла.

В связи с этим жителям и гостям города рекомендуют по возможности сократить время пребывания на открытом воздухе.

По прогнозам специалистов, неблагоприятная ситуация с качеством воздуха может сохраниться в Санкт-Петербурге и в ближайшие дни.

Матвей Николаев