Российские нефтекомпании получили 204 млрд руб. по топливному демпферу в мае

Правительство выплатило российским нефтяным компаниям 204,3 млрд руб. по топливному демпферу в мае. Об этом свидетельствуют материалы Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов.

Демпферный механизм существует в России с 2019 года. Он компенсирует нефтяным компаниям разницу между экспортной и внутренней ценой топлива, чтобы сдерживать рост цен внутри страны. Если эта разница отрицательная, средства в бюджет перечисляют компании.

Выплаты по топливному демпферу в апреле составили 207,5 млрд руб. В марте и феврале впервые за пять лет нефтяным компаниям пришлось выплатить демпфер — 15 и 18,8 млрд руб. соответственно.