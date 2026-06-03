«Профит фарм» вложит 4,5 млрд руб. в выпуск препаратов из плазмы крови в Томске

ООО «Био плазма групп» запланировало создание в Томске производства полного цикла препаратов из плазмы крови человека. Соглашение об этом гендиректор Алексей Лысенко подписал с томским губернатором Владимиром Мазуром на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«На первом этапе планируем производство альбумина и иммуноглобулина человека, на втором этапе — факторов свертывания VIII и IX, фибриногена и протромбинового комплекса»,— рассказал о достигнутой договоренности глава региона.

По данным томских властей, проектная мощность предприятия предусматривает выпуск около 300 тыс. л перерабатываемой плазмы в год. Объем инвестиций — 4,5 млрд руб.

ООО «Био плазма групп» зарегистрировано в Томске в 2026 году. Входит в московскую группу «Профит фарм», которая занимается производством лекарственных препаратов и БАДов, разработкой и производством медицинских мехатронных систем, разработкой инновационных медицинских продуктов. В Томске ООО «Профит фарм» также планирует создать производство медицинских изделий для респираторной терапии, анестезиологии и реанимации при технологической поддержке турецкой Morton Medical.

Как писал «Ъ-Сибирь», на ПМЭФ власти Томской области также договорились с группой «Амедарт» о создании в регионе производства фармпрепаратов.

Валерий Лавский