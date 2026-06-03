Фармпроизводство за 2 млрд рублей «Амедарт» построит в томской ОЭЗ

Группа компаний «Амедарт» построит в Томской области фармацевтическое производство полного цикла. О договоренности, достигнутой на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил губернатор Владимир Мазур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Новое производство будет выпускать до 30 наименований активных фармацевтических субстанций для лечения онкологии, ВИЧ-инфекции, сахарного диабета и других заболеваний с проектной мощностью до 100 тонн в год»,— рассказал глава региона. В дальнейшем планируется запустить на предприятии производственные мощности по выпуску более 100 млн таблеток и капсул в год, а также растворов для инъекций и инфузий.

Площадкой для реализации проекта в 2026—2036 годах выбрана особая экономическая зона (ОЭЗ) «Томск». Объем инвестиций составит 2 млрд руб.

«Амедарт», по данным сайта группы, в настоящее время располагает фармацевтическим заводом в Москве. В 2025 году в Томской области было зарегистрировано ООО «Амехим», которое возглавил гендиректор «Амедарт» Андрей Колокольцов.

Валерий Лавский