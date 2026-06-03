Ученые обнаружили, что препараты для похудения помогают при остеоартрите

Прием препаратов для похудения может значительно снизить риск необходимости замены коленного сустава. К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав данные 6,8 млн взрослых с диагнозом остеоартрита колена. Результаты исследования опубликованы в медицинском научном журнале BMJ.

Согласно исследованию, прием препаратов для снижения веса (класса GLP-1) снижает риск операции на колене на 1,4% через три года и на 2,8% — через восемь лет. Речь идет о лекарствах на основе семаглутида и тирзепатида (известных под торговыми марками Ozempic, Mounjaro, Wegovy).

Максимальный эффект достигается при длительном лечении — прием препаратов в течение трех лет снижает вероятность замены сустава почти на 5%. Авторы исследования подсчитали, что в США можно было бы избежать до 14,4 тыс. операций в год, а в Великобритании — более 1,5 тыс. Эксперты призывают к осторожности, подчеркивая, что эти препараты официально не одобрены для лечения остеоартрита вне клинических испытаний.

Более 500 млн человек в мире страдают остеоартритом, при этом артрит колена — самая распространенная форма болезни. Как сообщает The Guardian, только в Великобритании ежегодно проводят около 120 тыс. операций по эндопротезированию колена, а избыточный вес является ключевым фактором риска. Профессор Люси Дональдсон из организации Arthritis UK отмечает, что даже небольшая потеря веса может улучшить состояние пациентов и замедлить прогрессирование артрита.

Екатерина Наумова