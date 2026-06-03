БГМУ направит на охрану до 23 млн рублей

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) на аукционе 11 июня выберет подрядчика для охраны своих объектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 23,8 млн руб.

По условиям контракта победитель торгов обязан с 24 июня до конца этого года круглосуточно охранять десять корпусов и девять общежитий медуниверситета. Охранникам разрешено пользоваться гладкоствольным оружием, а также пистолетами и револьверами.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 7 февраля девятиклассник вошел в общежитие студентов БГМУ на улице Репина в Уфе и порезал ножом находившихся там студентов. Ранения получили три студента из Индии и двое полицейских. Также подросток нанес увечья самому себе. Управление СКР по Башкирии возбудило в отношении него уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). Позднее возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц школы, в которой обучается подросток, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Майя Иванова