Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

БГМУ направит на охрану до 23 млн рублей

Башкирский государственный медицинский университет (БГМУ) на аукционе 11 июня выберет подрядчика для охраны своих объектов, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 23,8 млн руб.

По условиям контракта победитель торгов обязан с 24 июня до конца этого года круглосуточно охранять десять корпусов и девять общежитий медуниверситета. Охранникам разрешено пользоваться гладкоствольным оружием, а также пистолетами и револьверами.

Как сообщал «Ъ-Уфа», 7 февраля девятиклассник вошел в общежитие студентов БГМУ на улице Репина в Уфе и порезал ножом находившихся там студентов. Ранения получили три студента из Индии и двое полицейских. Также подросток нанес увечья самому себе. Управление СКР по Башкирии возбудило в отношении него уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). Позднее возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц школы, в которой обучается подросток, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Майя Иванова