За последние дни курс биткойна упал почти на 10%, впервые с начала апреля опустившись ниже отметки $70 тыс. Аналитики говорят о начале панике на рынке и пытаются понять причины происходящего. Некоторые из них прогнозируют, что скоро курс биткойна может обновить минимумы, опустившись ниже $65 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

BFM Business (Париж, Франция) «Психологический надлом»: биткойн упал ниже $70 тыс. Королева криптовалют потеряла 4% своей стоимости за 24 часа. Ее стоимость за последнюю неделю упала больше всего — на 9%. Аналитики опасались этого несколько недель. Другие криптовалюты также испытывают трудности. Из десяти крупнейших криптовалют по рыночной капитализации на CoinMarketCap биткойн упал больше всего за последнюю неделю (на 9%) по сравнению с Ethereum и XRP, которые за тот же период потеряли 5,5%. Текущее падение биткойна частично объясняется сохраняющейся геополитической неопределенностью между Соединенными Штатами и Ираном. Инвесторы «избавляются от высокорискованных активов из-за опасений нестабильности в Ормузском проливе»,— заявил аналитик Zeus Research Доминик Джон. Омрачает картину еще одно событие. 1 июня Strategy (крупная инвесткомпания, работающая на крипторынке.— “Ъ”) объявила о продаже 32 биткойнов, чего она не делала с декабря 2022 года. Именно эта компания наиболее активно защищает биткойн, поэтому продажа рассматривается инвесторами как негативный сигнал.

TradingView (Нью-Йорк, США) Биткойн находится в свободном падении, по рынку прокатилась волна паники Биткойну не удалось удержаться выше отметки $70 тыс., и он продолжает падение. Формируется «медвежий» тренд с ближайшей линией сопротивления вблизи отметки $68 тыс. Следующий уровень поддержки сейчас находится около $65 тыс. Дальнейшее снижение может в ближайшей перспективе привести цену к $64,2 тыс.

The Street (Нью-Йорк, США) Ведущий экономист выступил с тревожным предупреждением на фоне обвала биткойна Питер Шифф (известный американский инвестор и экономист.— “Ъ”) утверждал, что по мере дальнейшего падения давление вскоре может выйти за рамки рынка криптовалют. 2 июня давний критик биткойна предупредил, что продолжающееся падение может принять политический характер. «По мере того как биткойн продолжает падать, давление со стороны биткойн-доноров Трампа и его семейного бизнеса будет нарастать с целью использования Стратегического биткойн-резерва для спасения биткойн-инвесторов и криптоиндустрии. Республиканцы должны присоединиться к демократам в противодействии этому»,— сказал Шифф. Президент Дональд Трамп позиционирует себя как одного из самых лояльных к криптовалютам президентов в истории США. Он поддерживает Стратегический резерв биткойнов и более широкое внедрение цифровых активов. Критики выражают обеспокоенность по поводу участия семьи Трампа в криптовалютных проектах. Сенатор Элизабет Уоррен и другие демократы утверждают, что криптовалютные компании, связанные с должностными лицами, могут создать конфликт интересов, если будущие законодательные или регуляторные решения повлияют на эти проекты.

Economic Times (Мумбай, Индия) Цена биткойна рухнула до двухмесячного минимума Это падение наблюдается накануне публикации в США важных данных об экономической активности, которые могут определить, куда инвесторы будут вкладывать высокорисковые активы. Несмотря на падение биткойна, некоторые аналитики отмечают, что остальные акции, в том числе акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, остаются в устойчивом состоянии. Это позволяет предположить, что недавнее движение (курса биткойна.— “Ъ”) больше характерно для криптовалютных рынков, чем для общего рынка.

Подготовили Екатерина Наумова, Евгений Хвостик