Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России

Распространение лихорадки денге в России невозможно, заявили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее Telegram-канал Shot сообщал о случае заражения инфекцией россиянки, которая вернулась из Южной Африки.

«Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме ведут мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом. Для точной диагностики лихорадки денге ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработаны высокотехнологичные тест-системы»,— заверили в ведомстве.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, лихорадка денге охватила страны Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Зачастую она передается через укус инфицированных комаров. Среди симптомов — высокая температура, сильная головная боль, тошнота, боль за глазами и в мышцах, а также зудящая сыпь.

Роспотребнадзор призвал соблюдать меры профилактики: носить закрытую одежду, использовать репелленты и москитные сетки, избегать мест скопления стоячей воды. При появлении симптомов после возвращения из эндемичных регионов необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сообщить о факте поездки, подчеркнули в ведомстве.