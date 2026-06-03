Нейросети заставили авторов ошибаться
Стоит ли бизнесу скрывать использование ИИ
Все знают, что вы используете искусственный интеллект. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования компании «Анкетолог». По данным опроса, 94% россиян замечают признаки генерации в работе коллег. При этом некоторые компании готовы намеренно допускать ошибки, чтобы не ассоциироваться с генерацией нейросетями.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Заметнее всего следы искусственного интеллекта в текстах, изображениях, переводах, слайдах презентаций и на питчинге идей. Опросы показывают, что каждый третий сотрудник сталкивался со злоупотреблением ИИ в рабочих процессах. Ошибки и неточности замечали почти 90% респондентов. В итоге вместо оптимизации задачу приходится переделывать самостоятельно или отправлять обратно исполнителю. Убрать улики в тексте особенно тяжело, говорит автор и редактор Светлана Соколовская:
«Иногда предприниматели сразу закидывают мои вопросы в искусственный интеллект и присылают мне ответы. Либо клиент загружает свои мысли в ИИ, а затем приводит это в читаемый вид. Обычно я просто забираю материал и очень сильно перерабатываю. Дальше я передаю текст PR-менеджеру. Если пиарщик в чем-то засомневался, такой материал не стоит отправлять в редакцию».
Для медиарынка это глобальная проблема, говорит сооснователь агентства SETTERS Евгений Давыдов:
«Проблема начинается, когда бренды начинают использовать нейросеть как массовый канал коммуникации, создавая огромное количество площадок в разных социальных сетях, мессенджерах, новостных агрегаторах, и публикуют бесконечный контент через автоматические цепочки. А еще большая проблема, если бренды будут все больше уходить в то, чтобы выдавать такое содержимое за рукописное. Получается, что то доверие, которое мы выстраивали к интернету, к диджитал-миру, сами же собственноручно уничтожаем».
Чтобы доказать, что автор публикации — реальный человек, а не ИИ, некоторые контент-агентства специально пишут с грамматическими ошибками и повторами, а рекрутеры советуют соискателям допустить одну-две опечатки, чтобы получить отклик. Но это нельзя назвать надежным инструментом, считает исполнительный директор ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев:
«Перед бизнесом не стоит острой задачи скрывать использование искусственного интеллекта.
Для меня как потребителя грамматические ошибки были бы признаком не очень серьезного отношения к своей работе. Использование ИИ — это уже наша реальность, и любой заказчик понимает, что будет сталкиваться с этим все чаще. Его больше волнует, получит ли он качественный контент, совет или хорошо организованную картинку».
В коммуникациях используют другой метод, чтобы избежать ИИ-штампов, рассказывает автор телеграм-канала «Честное PR-нерское» Ирина Питерсон:
«PR-агентства чаще используют живое интервью. Мы созваниваемся с клиентом и облекаем его речь в текст. Искусственный интеллект усредняет язык. Только твой личный стиль, выражения, ирония, юмор, размышления вызывают больше доверия, внимания и интереса со стороны аудитории».
При этом, как отмечают эксперты, достоверно отличить сгенерированный ИИ текст от авторского невозможно.
Например, весной некоторые российские вузы попытались отсеять дипломы, написанные с помощью нейросетей. Но эксперимент провалился: программа «Антиплагиат» видела признаки генерации в работах тысяч студентов, которые писали их самостоятельно. В некоторых случаях выпускникам приходилось максимально упрощать текст, чтобы пройти проверку, рассказывал “Ъ FM”. Разработчики тем временем продают приложения, чтобы «очеловечить» ИИ-текст в пару кликов. Результаты, впрочем, сомнительные.