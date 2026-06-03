Нейросети заставили авторов ошибаться

Все знают, что вы используете искусственный интеллект. По крайней мере, об этом говорят результаты исследования компании «Анкетолог». По данным опроса, 94% россиян замечают признаки генерации в работе коллег. При этом некоторые компании готовы намеренно допускать ошибки, чтобы не ассоциироваться с генерацией нейросетями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Заметнее всего следы искусственного интеллекта в текстах, изображениях, переводах, слайдах презентаций и на питчинге идей. Опросы показывают, что каждый третий сотрудник сталкивался со злоупотреблением ИИ в рабочих процессах. Ошибки и неточности замечали почти 90% респондентов. В итоге вместо оптимизации задачу приходится переделывать самостоятельно или отправлять обратно исполнителю. Убрать улики в тексте особенно тяжело, говорит автор и редактор Светлана Соколовская:

«Иногда предприниматели сразу закидывают мои вопросы в искусственный интеллект и присылают мне ответы. Либо клиент загружает свои мысли в ИИ, а затем приводит это в читаемый вид. Обычно я просто забираю материал и очень сильно перерабатываю. Дальше я передаю текст PR-менеджеру. Если пиарщик в чем-то засомневался, такой материал не стоит отправлять в редакцию».

Для медиарынка это глобальная проблема, говорит сооснователь агентства SETTERS Евгений Давыдов:

«Проблема начинается, когда бренды начинают использовать нейросеть как массовый канал коммуникации, создавая огромное количество площадок в разных социальных сетях, мессенджерах, новостных агрегаторах, и публикуют бесконечный контент через автоматические цепочки. А еще большая проблема, если бренды будут все больше уходить в то, чтобы выдавать такое содержимое за рукописное. Получается, что то доверие, которое мы выстраивали к интернету, к диджитал-миру, сами же собственноручно уничтожаем».

Чтобы доказать, что автор публикации — реальный человек, а не ИИ, некоторые контент-агентства специально пишут с грамматическими ошибками и повторами, а рекрутеры советуют соискателям допустить одну-две опечатки, чтобы получить отклик. Но это нельзя назвать надежным инструментом, считает исполнительный директор ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев:

«Перед бизнесом не стоит острой задачи скрывать использование искусственного интеллекта.

Для меня как потребителя грамматические ошибки были бы признаком не очень серьезного отношения к своей работе. Использование ИИ — это уже наша реальность, и любой заказчик понимает, что будет сталкиваться с этим все чаще. Его больше волнует, получит ли он качественный контент, совет или хорошо организованную картинку».

В коммуникациях используют другой метод, чтобы избежать ИИ-штампов, рассказывает автор телеграм-канала «Честное PR-нерское» Ирина Питерсон:

«PR-агентства чаще используют живое интервью. Мы созваниваемся с клиентом и облекаем его речь в текст. Искусственный интеллект усредняет язык. Только твой личный стиль, выражения, ирония, юмор, размышления вызывают больше доверия, внимания и интереса со стороны аудитории».

При этом, как отмечают эксперты, достоверно отличить сгенерированный ИИ текст от авторского невозможно.

Например, весной некоторые российские вузы попытались отсеять дипломы, написанные с помощью нейросетей. Но эксперимент провалился: программа «Антиплагиат» видела признаки генерации в работах тысяч студентов, которые писали их самостоятельно. В некоторых случаях выпускникам приходилось максимально упрощать текст, чтобы пройти проверку, рассказывал “Ъ FM”. Разработчики тем временем продают приложения, чтобы «очеловечить» ИИ-текст в пару кликов. Результаты, впрочем, сомнительные.

Анжела Гаплевская