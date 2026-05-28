Дипломы могут отменить из-за ИИ

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков допустил, что дипломные работы выпускников могут исчезнуть. По его словам, из-за развития искусственного интеллекта вузам придется отказаться от письменных работ в пользу устного экзамена.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Статистика, по словам Валерия Фалькова, убедительна и даже угрожающая. Как писали «Известия», за три года доля сгенерированного текста в дипломах взлетела с 9% до 42%. А на экономических, бизнес- и IT-направлениях — до более чем 60%. Все идет к тому, что скоро диплом в его нынешнем виде просто перестанет существовать, говорит министр.

Будущие студенты «будут делать, думать и жить» с помощью ИИ, это станет нормой с рождения.

Реагировать на проблему нужно уже сейчас, уверен руководитель образовательной программы «Искусственный интеллект» университета МИФИ и профессор Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) Роман Душкин:

«У меня на кафедре все предметы, которые мы читаем с первого курса, — экзаменационные. Они принципиально всегда принимаются устно, как мы еще 20-30 лет назад делали. Когда студент садится, начинает блеять, не может связать двух слов, ты видишь: не выучил или просто переволновался. Мы обнаружили с моей коллегой, что студенты, особенно те, кто учится хуже, начинают устно воспроизводить то, что обычно генерируют большие языковые модели».

Впрочем, полностью отказываться от дипломной работы неверно, считает и.о. ректора МГТУ «Станкин» Борис Падалкин:

«Инструменты искусственного интеллекта уже применяются, и загнать джинна обратно в бутылку не получится — как бы кто об этом ни мечтал. Это как отменить электричество: производительность труда будет существенно меньше. Через несколько лет мы будем учить всех студентов пользоваться инструментами ИИ. И, конечно, с их помощью ученики будут писать выпускные квалификационные работы».

Трансформация уже идет полным ходом, отмечает завкафедрой «Владельческое управление» МНИИПУ Раиса Донская:

«Сейчас можно настаивать, чтобы обязательно был указан сам факт использования нейросетей.

Можно даже помечать отдельные абзацы. Письменная часть, например, будет давать 50% оценки, а вот весомость и важность наработок по soft skills, понимание, коммуникации, насколько студент ориентируется в предмете, — конечно, они будут выходить на первый план».

Некоторые вузы решают полностью пресечь использование нейросетей. Но проблема в том, что «Антиплагиат» — внутренний или внешний — может ошибочно определить авторский текст как сгенерированный. Этой весной с такой проблемой столкнулись сотни дипломников, рассказывал “Ъ FM”. Чтобы система одобрила работу, им приходилось переписывать ее несколько раз и максимально упрощать.

Но использование ИИ может повысить интеллектуальную и научную ценность материала, отмечает заместитель директора по маркетингу Edtech-компании «Лань» Владислав Никифоров:

«Наверное, борьба со списыванием — это не самое важное. Сам студент может признавать, что использовал ИИ для поиска и анализа информации. Но это же прекрасный инструмент. Вопрос возникает в том, достоверна ли информация, какие факты — будь то научные или исторические — были применены? А с проблемой чистого листа использование нейросетей молодому исследователю, то есть студенту, может действительно помочь».

Собеседники “Ъ FM” считают, что в ближайший год-два образовательную систему ждут нормативные изменения.

Анжела Гаплевская