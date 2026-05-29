РБК: крупнейшие НПФ начали изучать возможность объединения

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «Благосостояние», «Газфонд Пенсионные накопления», «ВТБ Пенсионный фонд» начали изучать возможное объединение. Об этом сообщил РБК со ссылкой на четыре источника на финансовом рынке.

Два собеседника издания отметили, что окончательное решение пока не принято, однако «концептуально идея поддержана», дискуссии продолжаются. По данным РБК, один из вариантов объединения предусматривает интеграцию активов НПФ в единый фонд. Доли владения будут распределены пропорционально. Благодаря такой инициативе фонды смогут создать инвестиционный ресурс «в размере минимум 2 трлн руб.».

Собеседники издания отметили, что юридическая интеграция таких крупных структур может занять более полутора лет. Один источник утверждает, что подготовка к самой сделке может занять около девяти месяцев.

На начало 2026 года первое место среди НПФ занимал «ВТБ Пенсионный фонд», второе — «Газфонд Пенсионные накопления», третье — «Благосостояние». Это следует из опубликованных данных Банка России.