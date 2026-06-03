Россия намерена достичь безвиза со всей Латинской Америкой

Безвизовый режим действует между Россией и 27 из 33 государств Латинской Америки. Безвиз планируется распространить на весь регион, рассказал глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин на Петербургском международном экономическом форуме.

В 2026 году россияне могут без визы посетить Антигуа и Барбуду, Багамские Острова, Барбадос, Гватемалу, Гондурас, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Кубу, Мексику, Панаму, Ямайку в Латинской Америке.

«За цифрами не гоняемся. Хотя, безусловно, цель превращения Латинской Америки в полностью безвизовый регион для нас сохраняется»,— отметил господин Щетинин в комментарии ТАСС. По его словам, когда страны будут к этому готовы, Москва подпишет соответствующие соглашения.