Памятник Дзержинскому открыли в детском лагере в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в конце мая открыли памятник Феликсу Дзержинскому, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» депутат городской думы Дмитрий Костенников. Бюст появился в спортивно-патриотическом лагере «Первый» имени революционера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «ВКонтакте» Дмитрия Костенникова Фото: страница «ВКонтакте» Дмитрия Костенникова

Был также дан старт движению «Дзержинец» в Нижнем Тагиле. «Особо значимым моментом стало вручение первого значка участнику движения "Дзержинец". Значок лично вручил внучатый племянник Феликса Эдмундовича — Владимир Михайлович Дзержинский»,— рассказал господин Костенников.

Феликс Дзержинский в декабре 1917 года возглавил Всероссийскую чрезвычайную комиссию (ВЧК), которая была предшественницей КГБ и ФСБ. Однако деятельность ВЧК неразрывно связана с политикой «красного террора» в годы Гражданской войны, что сделало Дзержинского для многих символом репрессий. При этом во главе Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) он руководил восстановлением и развитием промышленности СССР, заложив основы будущей индустриализации. Также восстанавливал железнодорожную сеть страны, боролся с беспризорностью, организовав систему детских домов.

Ирина Пичурина