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Масштабное исследование летних трендов указало на процветание концепции Salvaged Stays. Здесь речь идет об отелях, где архитектурные реликвии превращены в места отдыха, предлагающие путешественникам незабываемые условия проживания. По данным глобального сервиса Hotels.com, это может быть ночевка в аббатстве XII века во Франции или в историческом здании бывшего железнодорожного вокзала в Нашвилле, США.

Лидер по росту спроса — необычный отель в Киото, заявок на него стало больше на 194%. Дело в том, что гости размещаются в комфортабельных комнатах с минималистичным дизайном на месте бывших школьных классов. Здание японской школы полностью отремонтировали — добавили панорамное остекление в лобби и номерах, и получился необычный микс авангарда, минимализма и истории. Стоимость ночи там, к слову, начинается от $680, а комната с патио обойдется в $1,2 тыс. в сутки. Проживание в исторических местах — удовольствие недешевое.

На 110% повысился спрос на уникальный объект в Корнуолле в Великобритании — там в отель переделали величественное здание старой тюрьмы. Стены из каменной кладки не стали прятать под отделкой, они сохранены и в номерах. Интерьер балансируют современные ванные комнаты с напольной ванной и тропическим душем, а также большие кровати с бельем из египетского хлопка. Тарифы — от $200.

Чуть дешевле, от $140, будет стоить ночь на бывшем пивоваренном заводе. Большое здание в Сиднее переоборудовали из производственного в весьма гостеприимное — с открытым бассейном, просторным патио и комнатами, полностью обитыми темным деревом. Пивная история — плюс 45% запросов в поиске. В общем, туристы не просто ищут, где разместиться на ночь, — отели все чаще сами становятся источником впечатлений и главной целью поездки.

Яна Лубнина