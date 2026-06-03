Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Серию аукционов современного искусства продолжил дом Christie’s. Он провел настолько исключительные торги, что некоторые эксперты заговорили о «значительном развороте тренда». С общей выручкой одного вечера в $1,12 млрд Christie’s провел вторые по величине торги за всю свою историю (и за всю историю мировых арт-аукционов). Только продажа коллекции Пола Аллена в 2022 году принесла большую сумму — $1,5 млрд.

Было продано 62 лота произведений изобразительного искусства, в ходе двух последовательных сессий аукционного дома. В среднем каждый принес по $18 млн с учетом комиссионных покупателя. Был получен четвертый наилучший аукционный результат за всю историю. Картина Джексона Поллока «Номер 7A» (1948 год) ушла за $181,2 млн.

Была продана вторая по стоимости скульптура. Константин Бранкузи «Данаида», созданная около 1913 года. Этот бронзовый бюст ушел за $107,6 млн. Только «Человек с пальцем» Альберто Джакометти был продан за более высокую цену (141,3 миллиона), также на аукционе Christie’s, тоже в Нью-Йорке, но в уже далеком 2015 году.

Майский вечер начался со стринга в 16 лотов, представляющих работы из коллекции покойного медиамагната С.И. Ньюхауса-младшего, известного как «Си», возглавлявшего Cond Nast с 1975 по 2015 год. У Си собралась одна из лучших коллекций за всю историю. Ньюхаус и его жена Виктория, которые регулярно фигурировали в списке 200 лучших коллекционеров, по слухам, потратили на свою коллекцию до $700 млн.

Главным лотом вечера стала картина Поллока «Номер 7А» из коллекции Ньюхауса, которая ушла за $181,2 млн. Холст шириной 3,3 метра привлек 60 ставок за 10 минут, при этом в торгах участвовало не менее пяти человек. Все 16 работ, выставленных в разделе Ньюхауса, были реализованы по безотзывным ставкам, то есть они были предварительно проданы поручителям, которые согласились приобрести работу за минимальную сумму. Взамен поручители получают процент от комиссионных покупателя, если работа была продана по цене выше цены их покупки.

Дмитрий Буткевич