Стоимость проекта новой ледовой арены в Оренбурге оценивают в 500 млн рублей
В Оренбурге собираются построить новую современную ледовую арену, в которой откроется школа зимних видов спорта. Стоимость проекта оценивается в 500 млн руб., сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.
Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ
По словам главы региона, ледовая арена появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта «Бизнес-спринт». 270 млн пойдут из федерального бюджета, 125 млн составят вложения инвестора. Проект планируют реализовать в ближайшие два года.
Ранее сообщалось, что в Оренбуржье могут появиться новый ледовый дворец и новые предприятия.