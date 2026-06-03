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Стоимость проекта новой ледовой арены в Оренбурге оценивают в 500 млн рублей

В Оренбурге собираются построить новую современную ледовую арену, в которой откроется школа зимних видов спорта. Стоимость проекта оценивается в 500 млн руб., сообщает губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем канале в MAX.

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

По словам главы региона, ледовая арена появится в рамках механизма государственно-частного партнерства федерального проекта «Бизнес-спринт». 270 млн пойдут из федерального бюджета, 125 млн составят вложения инвестора. Проект планируют реализовать в ближайшие два года.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье могут появиться новый ледовый дворец и новые предприятия.

Руфия Кутляева