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В Оренбуржье могут появиться новые предприятия и ледовый дворец

В Оренбургской области может появиться новый ледовый дворец. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение должно быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Также может быть достигнута договоренность о реализации проекта нефтехимической отрасли в регионе.

В Оренбуржье также могут зайти инвесторы, желающие открыть фармацевтическое производство и макаронную фабрику.

Андрей Сазонов