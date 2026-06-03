В Оренбуржье могут появиться новые предприятия и ледовый дворец

В Оренбургской области может появиться новый ледовый дворец. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение должно быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Также может быть достигнута договоренность о реализации проекта нефтехимической отрасли в регионе.

В Оренбуржье также могут зайти инвесторы, желающие открыть фармацевтическое производство и макаронную фабрику.

Андрей Сазонов