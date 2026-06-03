В Оренбуржье могут появиться новые предприятия и ледовый дворец
В Оренбургской области может появиться новый ледовый дворец. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев в своем канале в Max.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
Соответствующее соглашение должно быть подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). Также может быть достигнута договоренность о реализации проекта нефтехимической отрасли в регионе.
В Оренбуржье также могут зайти инвесторы, желающие открыть фармацевтическое производство и макаронную фабрику.