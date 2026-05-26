Контракт на ремонт драмтеатра в Белгороде подорожал на пятых торгах до 669 млн

Управление капитального строительства Белгородской области объявило пятые торги по капитальному ремонту Академического драматического театра имени Щепкина на Соборной площади в областном центре. Начальная цена контракта увеличилась до 668,7 млн руб. Предусмотрен аванс в размере 27% от итоговой стоимости соглашения. Информация появилась в ЕИС «Закупки» 26 мая.

От подрядчика, как и ранее, требуется скорректировать проектную и рабочую документацию по объекту, провести инженерные изыскания, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, а также поставить оборудование, необходимое для эксплуатации театра. Общая площадь четырехэтажного здания 1962 года постройки составляет 8,4 тыс. кв. м. Работы разделены на три этапа, срок завершения установлен на 10 декабря 2028 года. При этом на работу с документацией подрядчику отводится 240 дней.

Капремонт театра оплатят из средств бюджетных субсидий. В 2026 году предполагается перечислить 180,2 млн руб., в 2027-м — 263 млн, а в 2028-м — 225,5 млн.

На минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о провале четвертых торгов по драмтеатру имени Щепкина. В отличие от предыдущих аукционов на них поступила одна заявка, но ее отклонили по причине несоответствия требованиям. Начальная цена контракта составляла 646,6 млн руб.

Денис Данилов