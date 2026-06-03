На юге Британии разбился вертолет Королевского военно-морского флота

Вертолет Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании потерпел крушение в поле на юге Великобритании, сообщают The Guardian и «Би-би-си» со ссылкой на правоохранительные органы. Минобороны страны подтвердило принадлежность воздушного судна к британскому ВМФ, пишут издания.

Авария произошла в графстве Девон около 4:00 по местному времени (6:00 мск). Эту местность регулярно используют для тренировок военных пилотов, отмечает «Би-би-си».

Несколько дорог и участков шоссе в округе перекрыли. Информации о пострадавших пока не поступало, однако к месту происшествия направили спасательные службы. Представитель ВМФ заявил, что расследование еще идет, и не стал приводить деталей ЧП. «Сейчас было бы неуместно давать дальнейшие комментарии»,— приводит его слова «Би-би-си».