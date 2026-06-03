Совфед одобрил закон об аресте имущества релокантов-правонарушителей

Совет федерации одобрил закон, позволяющий арестовывать имущество граждан, которые за рубежом совершили правонарушение против интересов России по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

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Арестовывать имущество предлагается по следующим статьям:

Нарушение порядка деятельности иноагента (ст. 19.34);

Злоупотребление свободой массовой информации (ст. 13.15);

Нарушения в сфере распространения информации, в том числе среди детей, а также материалов с призывом к терроризму (ст. 13.36 и 13.37);

Производство и распространение экстремистских материалов (ст. 20.29);

Публичное отождествление действий и решений руководства СССР и нацистской Германии (ст. 13.48);

Незаконное получение информации с ограниченным доступом (ст. 13.14.1);

Нарушение распространения сведений о защищаемых лицах (ст. 17.13);

Мелкое хулиганство с особыми признаками (ч. 3–5 ст. 20.1).

Согласно закону, имущество будет арестовываться по решению суда. У физлиц первым делом будут арестовывать денежные средства на счетах и вкладах, а в случае отсутствия таковых — иное имущество. При этом стоимость арестованного имущества не ограничивается размером штрафа, который полагается за совершенное правонарушение.

Арест имущества, по мысли авторов закона, может быть снят судом — по заявлению ответчика или его защитника, а также по ходатайству прокурора или судебного пристава-исполнителя.

Законопроект был внесен еще в октябре 2024 года депутатом Государственной думы Айратом Фарраховым («Единая Россия», сложил полномочия в начале апреля) и Госсоветом Татарстана. Закон был принят нижней палатой сразу во втором и третьем чтениях 26 мая.

Степан Мельчаков