Совфед разрешил ЦБ и Сбербанку самостоятельно сбивать дроны

Совфед одобрил закон, разрешающий Центробанку, его дочернему предприятию «Росинкас», Сбербанку и Организации специальной почтовой связи (Спецсвязь) пресекать работу беспилотников, не дожидаясь реакции профильных служб. Об этом свидетельствует статус документа в думской базе.

Согласно закону, сотрудники этих организаций смогут глушить и сбивать БПЛА, а также перехватывать их сигналы управления. К таким мерам можно будет прибегнуть в случае атаки или угрозы нападения на охраняемые объекты или работников этих организаций.

Список должностных лиц Банка России и его дочернего предприятия «Росинкас», которые смогут принимать решение о противодействии дронам, регулятор определит самостоятельно. Перечень уполномоченных на это лиц в Сбербанке, а также порядок принятия такого решения утвердит правительство.

Законопроект внесли в Госдуму в августе 2025 года. 26 мая этого года инициативу в последнем чтении приняла Госдума. Сейчас полномочия пресекать работу дронов имеют работники ведомственной охраны, сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСО, СВР, ФСИН.