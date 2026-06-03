Выручка крупных предприятий Удмуртии упала на 8,2% в первом квартале

Выручка крупных и средних организаций Удмуртии составила 324,7 млрд руб. в первом квартале, что на 8,2% меньше, чем годом ранее. Их сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) за указанный период снизился на 7,9%, до 16,5 млрд руб. Оперативные данные представил Удмуртстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Субъекты малого предпринимательства, бюджетные учреждения, банки и страховые организации не учитываются. Прибыль местных компаний достигла 24 млрд руб. (-24,2% год к году), убыток — 7,5 млрд руб. (-45,3%). Треть организаций в регионе убыточны, их удельный вес за год увеличился на 9,2 п. п. 75% выручки традиционно приходится на обрабатывающие производства и предприятия по добыче полезных ископаемых.

«Рентабельность продаж уменьшилась: организациями Удмуртии за первый квартал на каждый рубль произведенных затрат было получено 9,3 коп. прибыли, и это меньше, чем за первый квартал 2025-го, на 1,4 коп.»,— говорится в сообщении.

Напомним, оборот обрабатывающих производств в Удмуртии в январе—апреле вырос на 4,7%, достигнув 318,8 млрд руб.