Оборот обрабатывающих производств Удмуртии увеличился на 4,7% за четыре месяца

Оборот обрабатывающих производств в Удмуртии в январе—апреле достиг 318,8 млрд руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее. Как сообщили в Удмуртстате, обрабатывающая промышленность обеспечила более трети (36,9%) оборота всех организаций республики. В целом этот показатель за указанный период увеличился на 8,5%, до 862,3 млрд руб.

Оборот производств готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования, составил 88,2 млрд руб. (+14,5% год к году), компьютеров, электронных и оптических изделий — 45,2 млрд руб. (-8,4%), пищевых продуктов — 36,8 млрд руб. (-0,2%). Производство прочих транспортных средств и оборудования — 67,2 млрд руб. (+72,9%). Отметим, что абсолютные данные по обороту производств лекарственных средств (-80,8%) и автотранспорта, прицепов и полуприцепов (-17,3%) закрыты.

Удмуртстат включает в оборот организаций стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненные собственными силами работы и услуга, а также выручку от продажи приобретенных на стороне товаров без НДС, акцизов и других обязательных платежей.

Напомним, в январе-апреле промышленное производство региона увеличилось на 6,8%.