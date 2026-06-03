«Екатеринбурггаз» оштрафовали за завышение цен на ремонт газового оборудования

После рассмотрения антимонопольного дела Свердловским управлением антимонопольной службы (УФАС) АО «Екатеринбурггаз» оштрафовали на 562 тыс. руб. за завышение цен на работы по техобслуживанию и ремонту газового оборудования, сообщили в пресс-службе УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Ранее управление установило, что цены на обслуживание оборудования в квартирах жилых домов в Екатеринбурге, а также внутридомового оборудования, были завышены необоснованно. Это продолжалось с 1 марта 2025 года до 19 марта 2026 года, что стало нарушением закона о защите конкуренции.

АО «Екатеринбурггаз» получило предписание о приведении прейскурантов в соответствие с методическими указаниями, оно было исполнено.

Ирина Пичурина