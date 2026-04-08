ФАС выдала предписание «Екатеринбурггазу» за завышение цен по техобслуживанию

Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выдало предписание АО «Екатеринбурггаз» за завышение стоимости работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования в домах Екатеринбурга, сообщили в ведомстве.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

УФАС рассмотрело обращения граждан и установило, что организация без оснований завышала цены на работы более года — с 1 марта 2025 года до 19 марта 2026 года. Согласно предписанию комиссии УФАС, «Екатеринбурггаз» должен был привести прейскуранты на эти услуги в соответствие с методическими указаниями Минстроя РФ — организация выполнила требования.

Кроме того, АО «Екатеринбурггаз» привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.31 КоАП РФ.

Ирина Пичурина

