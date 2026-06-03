Фестиваль крапивы в Туле сменил формат из соображений безопасности

Дирекция музея-усадьбы Льва Толстого «Ясная Поляна» сообщила об изменении формата Фестиваля крапивы, который ежегодно проходил в июне в селе Крапивна Щекинского района Тульской области, передает «Интерфакс».

В пресс-службе музея пояснили, что из соображений безопасности гостей организаторы решили вместо привычного масштабного фестиваля провести серию летних культурных событий. Все мероприятия пройдут с предварительной регистрацией и ограниченным количеством участников. Директор «Ясной Поляны» Екатерина Толстая пообещала в ближайшем будущем вернуть фестивальный формат.

29 мая глава администрации Щекинского района Александр Гамбург говорил, что на весь летний период в Крапивне запланирована серия культурно-познавательных и творческих мероприятий. Площадки проекта развернутся в сквере Музея земства и градостроительной истории и у крапивенского Дома культуры. Посетители смогут посетить выступления музыкальных коллективов, поучаствовать в мастер-классах, играх и квестах, а также в работе творческих мастерских. Будет открыт сам Музей земства, где проведут экскурсии и специальные программы.

Фестиваль крапивы организует музей-усадьба «Ясная Поляна» при поддержке правительства Тульской области и администрации Щекинского района. Ежегодно фестиваль посещали до 15 тыс. человек.

Крапивна — бывший уездный город Тульской губернии, связанный с жизнью и творчеством писателя Льва Толстого. Герб села представляет собой шесть зеленых ветвей крапивы, выложенных в форме звезды. Облик исторического центра Крапивны не меняется уже более ста лет: здесь сохраняются регулярная планировка, торговые ряды на главной площади, купеческие лавки и обывательские дома.