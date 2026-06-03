Экс-депутат Госдумы от Волгоградской области победила на праймериз в Кузбассе

Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, москвичка Ирина Гусева выиграла в Кемеровской области праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму РФ. При голосовании по партсписку она набрала 36,9 тыс. голосов, следует из базы данных предварительного голосования.

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ирина Гусева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Ранее госпожа Гусева отношения к Кузбассу не имела. По данным «Ъ — Средняя Волга», она родилась в Волгоградской области, в 2013—2014 годах занимала пост мэра Волгограда, а затем получила вакантный мандат депутата Госдумы РФ от этого региона. В нижней палате Федерального собрания она отработала и в следующем созыве — до 2021 года.

На праймериз в Кузбассе Ирина Гусева опередила занявшего второе место Дмитрия Тулеева — сына Амана Тулеева, возглавлявшего регион в 1997—2018 годах. Третье место занял председатель коллегии адвокатов «Регионсервис» Денис Рыбаков, но его опередит ставший четвертым Алексей Савин, который получит дополнительно четверть от набранных голосов как участник СВО.

Валерий Лавский