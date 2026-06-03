Экс-мэр Волгограда Ирина Гусева победила на праймериз «Единой России» в Кемерово

Бывший мэр Волгограда и экс-депутат Госдумы Ирина Гусева может возглавить партийный список «Единой России» в Кемеровской области. По результатам предварительного голосования она набрала почти 73 тыс. голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pg.er.ru Фото: pg.er.ru

На праймериз госпожа Гусева зарегистрировалась как москвичка. В анкете политика Волгоградская область осталась только местом рождения.

Ирина Гусева родилась 20 мая 1972 года в поселке Эльтон Волгоградской области. В 2003 году ее избрали депутатом Волгоградской областной Думы от КПРФ. К 2009 году перешла в партию Единая Россия. В 2011 году она участвовала в выборах в Государственную Думу шестого созыва по списку Единой России, но не прошла. В 2013 году досрочно сложила полномочия депутата областной Думы в связи с избранием депутатом городской Думы Волгограда и последующим избранием главой города. В 2014 году она сложила полномочия главы Волгограда и получила вакантный мандат депутата Государственной Думы шестого созыва. В 2016 году Ирину Гусеву избрали депутатом Государственной Думы седьмого созыва от Единой России по Волжскому одномандатному округу номер 84. С 2014 по 2021 год она работала первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам. В 2021 году Ирина Гусева проиграла электронное предварительное голосование Единой России и не участвовала в выборах депутатом.

Никита Маркелов