Институт регионального развития, которым руководила Ольга Михеева, признан банкротом

Арбитражный суд Самарской области признал банкротом АНО «Институт регионального развития» (ИРР), которой руководила Ольга Михеева, экс-советник бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: samregion.ru Фото: samregion.ru

С иском о банкротстве в марте 2025 года в суд обратился предприниматель Матвей Васильев, которому организация задолжала 6,9 млн руб. по договору аренды.

Как указано в материалах дела, в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 7 млн руб., при этом «имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, восстановить платежеспособность предприятия не представляется возможным».

В феврале этого года Ольгу Михееву признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения и приговорили к пяти годам колонии. Как выяснили следователи, Ольга Михеева по совместительству занимала должность директора по развитию научно-образовательного центра «Инженерия будущего», управляющей компанией которого является ИРР, но фактически свои обязанности не исполняла. Кроме того, чиновница устроила на вновь созданную должность в ИИР директора структурной интеграции своего брата Дениса Гусева, который на тот момент был управляющим директором «Инженерии будущего» и исполнял похожие обязанности.

Подробнее — в материале «Ъ-Волга» «Ольга Михеева работала за одного, но получала за двоих».