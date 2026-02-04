Ольга Михеева работала за одного, но получала за двоих

Суд в Самаре вчера, 3 февраля, огласил приговор Ольге Михеевой, бывшей советнице экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и руководительнице АНО «Институт регионального развития» (ИРР). Подсудимую признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения. Как выяснили в полиции, Ольга Михеева по совместительству занимала должность директора по развитию научно-образовательного центра «Инженерия будущего», управляющей компанией которого является ИРР, но фактически свои обязанности не исполняла. Кроме того, чиновница устроила на вновь созданную должность в ИИР директора структурной интеграции своего брата Дениса Гусева, который на тот момент был управляющим директором «Инженерии будущего» и исполнял похожие обязанности. Ольга Михеева не первый человек из команды Дмитрия Азарова, кому суд зачитал обвинительный приговор. «Институт регионального развития», которым руководила осужденная, находится на грани банкротства.

Обвинительный приговор Ольге Михеевой и ее брату Денису Гусеву вынесли в Ленинском районом суде Самары. Оба признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

Как выяснили следователи ГСУ ГУ МВД России по Самарской области, в октябре-декабре 2022 года и в сентябре-декабре 2023 года Ольга Михеева, будучи генеральным директором АНО «Институт регионального развития» — управляющей компании научно-образовательного центра «Инженерия будущего», — занимала по совместительству должность директора по стратегическому развитию «Инженерии будущего», однако фактически свои обязанности не исполняла, при этом ей регулярно начислялись заработная плата, премии и компенсации.

Кроме того, как установило следствие, по указанию Ольги Михеевой в ИРР была введена временная должность директора по структурной интеграции, на которую был назначен по совместительству Денис Гусев — брат Ольги Михеевой и управляющий директор научно-образовательного центра «Инженерия будущего». Новые обязанности были такими же, что и на его основной должности. Незаконный доход, полученный обоими фигурантами дела, оценили на общую сумму в размере 5,9 млн руб.

Ольгу Михееву задержали и отправили под стражу в мае 2024 года. На тот момент она была действующим советником губернатора Самары Дмитрия Азарова и бессменным директором «Института регионального развития». Кроме того, Ольга Михеева является бывшей супругой председателя Избирательной комиссии Самарской области. Свою вину в инкриминируемых преступлениях арестованная отрицала.

Подконтрольный ИИР научно-образовательный центр «Инженерия будущего» основан в 2019 году по инициативе тогдашнего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Деятельность НОЦ была направлена на «интеграцию науки и реального сектора экономики», организация получала федеральные гранты. 26 декабря арбитражный суд ввел в АНО «Институт регионального развития» процедуру наблюдения в рамках дела о несостоятельности. Как указано в материалах дела на сайте суда, АНО задолжала предпринимателю Матвею Васильеву 6,9 млн руб. по договору аренды.

В августе 2024 года Ольгу Михееву перевели из СИЗО под домашний арест. Еще через месяц стало известно, что задержан проектный директор НОЦ «Инженерия будущего» Денис Гусев, его суд сразу отправил под домашний арест. По делу в отношении Ольги Михеевой в конце 2024 года следователи допрашивали Дмитрия Азарова, который на тот момент уже покинул пост губернатора, однако какие показания он дал, неизвестно.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил Ольге Михеевой наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима, ее брату — трех лет в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора о взыскании с осужденных суммы ущерба.

Ольга Михеева вошла в число чиновников из команды Дмитрия Азарова, в отношении которых были возбуждены уголовные дела о коррупции. Некоторым из них уже вынесены обвинительные приговоры. Так, например, летом прошлого года суд признал бывшего министра строительства Самарской области Николая Плаксина виновным по делу о превышении полномочий и служебном подлоге и приговорил к четырем годам колонии. Бывший заместитель министра здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев осужден за взятки, мошенничество и злоупотребление полномочиями в сфере закупок медицинского оборудования и приговорен к девяти годам и восьми месяцам колонии. Под конец минувшего года суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор бывшему министру транспорта региона Ивану Пивкину. Решение нижестоящего суда, согласно которому экс-министр признан виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности и приговорен к штрафу 480 тыс. руб., изменено. Облсуд переквалифицировал дело на более строгую статью УК РФ — о превышении должностных полномочий — и приговорил подсудимого к пяти годам колонии общего режима. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

Евгений Чернов