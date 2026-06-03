Роскомнадзор заявил об отражении более 1,3 тыс. DDoS-атак за май

Специалистам Роскомнадзора (РКН) удалось отразить более 1,3 тыс. DDoS-атак на защищаемые ресурсы госведомств и операторов связи за май. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказали в РКН, самая долгая атака в прошлом месяце длилась 11 дней и 2 часа. Максимальная мощность одной из отраженных атак достигала 885 Гбит/с, а скорость — 121,7 млн пакетов в секунду. Основное направление — телекоммуникационная отрасль. Больше всего инцидентов зафиксировали в Центральном федеральном округе. Кибератаки чаще всего совершались с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Индии, Франции и Германии, передает «Интерфакс».

Роскомнадзор также устранил 1,4 тыс. нарушений маршрутизации трафика со стороны 371 организации. Кроме того, были заблокированы 7,2 тыс. фишинговых ресурсов и 457 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.

В январе Роскомнадзор отразил около 1 тыс. DDoS-атак. В феврале и марте этот показатель подскочил до 2,2 тыс. и 2,4 тыс. соответственно. В апреле ведомство отразило более 1,2 тыс. кибератак.