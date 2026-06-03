Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл 3 июня в Киев. Об этом сообщила компания «Украинские железные дороги».

«Сегодня на вокзале Киева… встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Этот визит крайне важен, как и все предыдущие, ведь это жест солидарности и поддержки»,— указано в сообщении (цитата по «Интерфакс-Украина»). Визит господина Рютте ранее не анонсировали, его подробности не приведены.

В прошлый раз генсек НАТО приезжал в столицу Украины 3 февраля. Тогда он говорил о плане по размещению в стране военного контингента некоторых стран альянса после завершения конфликта.