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Град, дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 4 июня

На территории Свердловской области в четверг, 4 июня, прогнозируются сильные дожди, грозы и град, предупредили в региональном МЧС. Уральцев, в том числе владельцев автомобилей, просят соблюдать меры предосторожности в непогоду.

Фото: Наталья Балдова

Фото: Наталья Балдова

По данным Уральского гидрометцентра, ночью 4 июня местами пройдет небольшой дождь, будет туман, температура опустится до +8°..+13°. Днем облачно с прояснениями, на севере преимущественно без осадков, на юге кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура составит +18°..+23°, на крайнем востоке до +28°.

В Екатеринбурге в четверг ночью слабый дождь, +12°, днем кратковременный дождь, гроза, +21°.

Дожди на территории региона ожидаются на протяжении всей недели.

Ирина Пичурина

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