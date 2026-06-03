Град, дождь и гроза ожидаются в Свердловской области 4 июня

На территории Свердловской области в четверг, 4 июня, прогнозируются сильные дожди, грозы и град, предупредили в региональном МЧС. Уральцев, в том числе владельцев автомобилей, просят соблюдать меры предосторожности в непогоду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Балдова Фото: Наталья Балдова

По данным Уральского гидрометцентра, ночью 4 июня местами пройдет небольшой дождь, будет туман, температура опустится до +8°..+13°. Днем облачно с прояснениями, на севере преимущественно без осадков, на юге кратковременный дождь, местами сильный, гроза, град. Ветер 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура составит +18°..+23°, на крайнем востоке до +28°.

В Екатеринбурге в четверг ночью слабый дождь, +12°, днем кратковременный дождь, гроза, +21°.

Дожди на территории региона ожидаются на протяжении всей недели.

Ирина Пичурина