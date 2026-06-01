Начало лета в Свердловской области будет дождливым

Первая июньская неделя в Свердловской области будет умеренно-прохладной с частыми осадками, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Ожидаемые среднесуточные температуры соответствуют климатической норме или немного ниже нее.

В ночь на понедельник в восточных районах области в сопровождении первого циклона прошли ливни. Во вторник на Урал выйдет новый циклон со стороны Поволжья, что приведет к кратковременным дождям и грозам преимущественно днем. С вечера среды погоду начнет определять каспийский циклон, пришедший со стороны Казахстана. Его влияние сохранится до конца недели, обеспечивая ежедневные осадки, высокую влажность и ночные туманы.

В Екатеринбурге днем 1 июня температура составит +19°..+21°, переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 13 м/с. Во вторник, 2 июня, ночью +10°, днем +19°, в среду — ночью +9°, днем +20°, в четверг — ночью +12°, днем +18°. Ночью пятницы температура опустится до +12°, днем будет +17°, в субботу — ночью +12°, днем +18°, в воскресенье — ночью +11°, днем +20°. Почти всю неделю в городе будут дожди.

Согласно данным «Яндекс Погоды», в помесячной динамике июнь может стать самым жарким за последние 30 лет. Исторических температурных рекордов не ожидается в июле и августе, однако средние многолетние показатели 2025 года будут существенно повышены.

Ирина Пичурина