В Забайкалье осудили граждан Китая за контрабанду золота почти на 10 млн рублей

Забайкальский районный суд вынес приговор двум гражданам Китая, обвиняемым в контрабанде золота более чем на 9,8 млн руб. Драгоценный металл они пытались вывезти, замаскировав его под свинец, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Забайкалья.

Следствием установлено, что двое граждан КНР вступили в сговор: один из них передал другому семь слитков свинца с золотом внутри. Соучастник спрятал слитки в кабине грузовика, следовавшего через пункт пропуска МАПП «Забайкальск» из России в Китай. Провоз свинца не запрещен законом в России, однако сотрудники пограничного управления ФСБ по Забайкальскому краю обратили внимание на слитки. По заключению эксперта, в них находилось суммарно более 1 кг золота.

Суд назначил гражданам Китая наказание в виде шести лет и пяти лет и девяти месяцев колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. каждому.

Влад Никифоров, Иркутск