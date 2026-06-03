ICC меняет порядок обращения в арбитраж и правила конфиденциальности

С 1 июня вступили в действие обновленные арбитражные правила Международной торговой палаты (ICC). Изменения касаются в том числе того, как направлять письменные сообщения, в какие сроки должны выноситься арбитражные решения и как будет обеспечиваться конфиденциальность. Эти изменения призваны сделать практику более понятной, прозрачной и эффективной, но при этом, как отмечает палата, сохранить гибкость, которая всегда была свойственна арбитражу ICC.

В новой редакции правил закреплена электронная форма подачи в секретариат заявления об арбитраже, ответа и заявлений о привлечении сторон как общий стандарт, что, как предполагает ICC, снизит административную нагрузку и упорядочит ведение дел. Сделать это можно будет через интернет-платформу Case Connect. Бумажные экземпляры будут допускаться в исключительных случаях: при запросе пересылки с уведомлением или в ситуации, когда электронная передача непрактична.

Меняется и подход к срокам вынесения решений: вместо жесткого шестимесячного лимита президент ICC будет устанавливать и продлевать срок индивидуально, исходя из процессуального графика или мотивированного запроса состава, что сделает сроки более предсказуемыми. Специальные рамки для ускоренных процедур, практика снижения вознаграждения за задержки и проверка решений арбитражем сохранятся.

В новой редакции правил также закрепляется обязанность арбитров соблюдать конфиденциальность, за исключением случаев, когда информация общедоступна, согласовано иное, это требуется по закону или необходимо для защиты прав. Сторонам и их представителям рекомендуется внедрять протоколы безопасности для защиты чувствительных данных, при этом общее правило конфиденциальности для участников спора не вводится. С учетом разнообразия дел, включая споры с участием государств, стороны свободны согласовывать собственный режим.

Варвара Кеня