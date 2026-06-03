Кандидатами в депутаты алтайского заксобрания от ЕР станут пятеро участников СВО

Пятеро участников СВО победили на предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) перед выборами в законодательное собрание Алтайского края. Об этом сообщили в региональном отделении партии, которое подвело итоги праймериз.

Четверо из участников СВО одержали победу при голосовании по территориальным группам партсписка. В их числе Герой России Константин Молчанов (тергруппа №8), Герой ДНР Евгений Смирнов (тергруппа №7), действующий депутат заксобрания Владимир Громов (тергруппа №6) и оператор металлоплавильных установок и установок по обработке металлов ООО «Истмет» Михаил Попов (тергруппа №34). В одномандатном округе №18 первое место занял начальник управления Росгвардии по Алтайскому краю Александр Сафонов.

Из них наибольшее число голосов (2127) набрал господин Громов. Как писал «Ъ-Сибирь», он был избран в заксобрание в 2021 году от КПРФ. В 2023 году после возвращения с СВО вышел из партии и фракции Компартии и перешел в ЕР.

Выборы заксобрания Алтайского края пройдут в сентябре. 34 депутата будут избраны в одномандатных округах, 34 — по партспискам.

Валерий Лавский