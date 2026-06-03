В Челябинске начинается строительство третьего котлована для метротрамвая

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию на сооружение третьего стартового котлована для проходки тоннелей на первой линии челябинского метротрамвая «Север–Юг». Вскоре начнется строительство объекта на остановке «Улица Каслинская», сообщает пресс-служба генерального подрядчика АО «Моспроект-3».

Длина котлована составит 69,5 м, ширина — от 13,6 м до 22,6 м, проектная глубина — от 8,6 м до 12,2 м. Он необходим для монтажа двух тоннелепроходческих комплексов, которыми будут создавать подземные тоннели от станции «Улица Каслинская» в сторону станции «Торговый центр» до камеры съездов. Ограждающие конструкции котлована будут выполнены методом «стена в грунте» из монолитных железобетонных свай на глубину до 15,7 м. Ранее было получено положительное заключение Главгосэкспертизы России на подготовительные работы — переустройство более 650 м существующих трамвайных путей.

Проект первой линии «Север–Юг» метротрамвая в Челябинске протяженностью свыше 9 км предусматривает строительство двух подземных станций («Площадь Революции» и «Торговый центр») и наземных остановочных пунктов: «Улица Овчинникова», «Улица Косарева» и «Улица Каслинская».

Виталина Ярховска