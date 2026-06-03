Число ипотечных договоров за год выросло почти в два раза в Белгородской области

Объем выданной ипотеки в Белгородской области за первый квартал 2026 года вырос на 85% относительно аналогичного периода 2025-го — с 1,2 тыс. до 2,2 тыс. договоров. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суммарный объем ипотечных заимствований в Белгородской области с января по март составил 9,2 млрд руб. — на 93% больше, чем годом ранее, когда этот показатель равнялся 4,7 млрд руб. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в первом квартале достигла почти 9% годовых, что на 1 процентный пункт выше показателя аналогичного периода прошлого года. При этом средний срок ипотечного кредита сократился с 26,5 лет в первые три месяца 2025 года до 25 лет.

За 2025 год жители Белгородской области оформили свыше 9,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 40,1 млрд руб.

Кабира Гасанова