Объем ипотечного кредитования в Белгородской области почти достиг уровня 2024-го

По итогам 2025 года объем ипотечного кредитования в Белгородской области приблизился к показателям 2024-го. Определяющее значение имели показатели IV квартала — с октября по декабрь 2025 года жители региона оформили свыше 4 тыс. ипотек почти на 18 млрд руб. в сумме. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

За три квартала прошлого года белгородцы заключили только 5,4 тыс. ипотечных договоров на сумму свыше 22 млрд руб. Максимальные показатели выдачи ипотечных кредитов приходятся на декабрь 2025 года. За этот месяц заключили почти 1,8 тыс. договоров на более чем 8 млрд руб. «Такое число ипотек жители региона оформляли в последний раз в июне 2024 года. И тогда, и сейчас рост выдачи кредитов был обусловлен "эффектом дедлайна": заемщики стремились взять кредиты до ужесточения условий льготных программ, в частности "Семейной ипотеки"»,— пояснил начальник экономического отдела регионального отделения Центробанка Геннадий Крыксин.

Всего за 2025 год жители Белгородской области оформили свыше 9,4 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 40,1 млрд руб. При этом в 2024-м было заключено более 11 тыс. договоров ипотеки, а объем кредитования составил около 40,4 млрд руб.

Сумма среднего ипотечного кредита увеличилась. Если в 2024 году на приобретение жилья направлялось более 3,7 млн руб., то в 2025 году показатель вырос на 16% и достиг 4,2 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования увеличился с 25 до 26 лет. Доля займов, выданных на покупку квартир в новостройках, возросла с 36% в 2024 году до почти 46% в 2025-м.

Подробнее о росте активности на строительном рынке макрорегиона при высоких ставках по ипотеке — в материале «Ъ-Черноземье» «Перегрев в квадрате».

Кабира Гасанова