Ижевский ИП выплатит студии «Мельница» компенсацию за продажу белья с «Лунтиком»

Арбитражный суд Удмуртии постановил взыскать в пользу студии анимационного кино «Мельница» 30 тыс. руб. с ижевского предпринимателя за нарушение авторских прав на персонажей из мультфильма «Лунтик». Соответствующее решение судебной инстанции от 27 апреля «Ъ-Удмуртия» обнаружил в Картотеке арбитражных дел.

Суд установил, что ИП Рахмон Одинаев продавал постельное белье с рисунками персонажей мультфильма «Лунтик», «Кузя» и божьей коровки «Мила». Где реализовывался товар в резолютивной части решения не говорится. Предпринимателя обязали уничтожить контрафакт после вступления решения в законную силу и выплатить студии компенсацию.

Напомним, в декабре 2025 года с ИП из Удмуртии «Союзмультфильм» отсудил 100 тыс. руб. за продажу на маркетплейсах мягких игрушек с «Чебурашкой».