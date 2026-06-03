Обвинение просит 10 лет колонии для нижегородского экс-депутата Парамонова

Прокуратура в прениях попросила осудить бывшего директора нижегородского института управления РАНХиГС и экс-депутата областного заксобрания Александра Парамонова на 10 лет заключения в колонии строгого режима со штрафом 3 млн руб. Как передает из зала суда корреспондент «Ъ-Приволжье», также обвинение предложило запретить Парамонову на пять лет занимать должности в системе образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Гособвинение попросило конфисковать имущество экс-директора НИУ РАНХиГС в счет взыскания суммы взяток. Сам обвиняемый добровольно выдал сумму в 1 млн руб., полученную от преступной деятельности.

Защита сослалась на множество благодарностей, признание вины и раскаяние Александра Парамонова, его активную помощь в раскрытии преступлений и обличение подельника Мурада Магомедова.

Адвокат Ярослав Шарыгин попросил учесть все смягчающие обстоятельства, в том числе трех малолетних детей на иждивении подсудимого, и назначить ему наказание «ниже низшего», не связанное с изоляцией от общества.

Александр Парамонов сообщил, что признает все свои ошибки, и попросил ограничиться минимально возможным наказанием.

Как писал «Ъ-Приволжье», Александра Парамонова судят за получение взяток с фиктивных студентов в Дзержинске, поборы с подчиненных и другие злоупотребления. По досудебному соглашению с прокуратурой подсудимый дал показания на своего бывшего водителя и нескольких студентов-взяткодателей.

Иван Сергеев