Франция выдала гражданам России только 150 тысяч виз по итогам 2025 года

Франция выдала российским гражданам около 150 тыс. виз в 2025 году, тогда как до 2022 года этот показатель достигал 500 тыс. Об этом в интервью «Ъ Волга-Урал» сообщил посол Франции в России Николя де Ривьер.

По его словам, сокращение числа выданных виз связано с возросшими логистическими сложностями, а также с решением Евросоюза выдавать россиянам визы на менее длительные сроки и реже — многократные.

«Все стало дороже, занимает больше времени, и просто попасть во Францию или Европу теперь сложнее. Сложнее, в том числе, из-за того, что, например, невозможно открыть банковский счет. Поэтому и запросов меньше, и виз, соответственно, выдают меньше <…> Правда и то, что на уровне Евросоюза было принято решение выдавать визы на менее длительные сроки и реже — многократные. Это сегодняшняя реальность. Но это не значит, что визы не выдают вообще», — пояснил дипломат.

Исключения, уточнил посол, возможны лишь в гуманитарных случаях — для членов семей или при решении торговых вопросов. При этом он добавил, что две трети французских компаний остались работать в России, а культурные связи между странами остаются «очень прочными».

Влас Северин