Рождаемость в Японии в 2025 году упала до исторического минимума

По данным Министерства здравоохранения Японии, количество детей, рожденных японскими гражданами, в 2025 году упало до исторического минимума, сообщает NHK. Показатель снизился на 14 937 человек по сравнению с предыдущим годом и составил 671 236 младенцев. Это самый низкий уровень с начала ведения статистики в 1899 году, а снижение продолжается уже десятый год подряд.

Отмечается, что особое беспокойство вызывают темпы снижения рождаемости. Еще три года назад Национальный институт исследований народонаселения и социальной безопасности прогнозировал, что уровень рождаемости снизится до 670 тыс. лишь в 2040-х годах. Учитывая старение населения страны, такие данные вызывают серьезную обеспокоенность властей страны.

Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, которое родила бы одна женщина за всю жизнь при сохранении текущего уровня рождаемости) также упал до рекордно низких 1,14, снизившись на 0,01. Самая низкая рождаемость зафиксирована в префектуре Токио — 0,96, тогда как самая высокая остается в Окинаве — 1,52.

Екатерина Наумова